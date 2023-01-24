Наша новая Примадонна: переехавшую в Россию Повалий короновали вместо сбежавшей Пугачевой

Жену иноагента лишили трона на музыкальном Олимпе.

Народная артистка Украины Таисия Повалий заявила о том, что переехала жить в Россию, увезла из Киева в Москву пожилую маму и теперь свое будущее связывает с нашей страной. Певица и актриса Алена Кравец восхищается гражданской позицией коллеги.

"Сейчас такое сложное время, когда каждому человеку важно определиться, с кем он, кого поддерживают, – считает Алена. – Многие артисты отмалчиваются, пытаясь усидеть на двух стульях. Поэтому смелость и принципиальность Таисии Повалий вызывает у меня искренне уважение".

Повалий, напомним, не побоялась заявить, что происходящие сегодня события дарят ей надежду на то, что Украина выйдет из зомбированного состояния. "Таисия Николаевна многое пережила за эти годы – травлю, оскорбления, проклятия, хотя всегда желала свой любимой Украине только добра, – говорит Алена. – Я знаю отношение Таисии Николаевны, знаю, с какой теплотой она всегда говорила о народе Украины, его языке, культуре. Это очень достойный во всех отношениях артист и человек".

По мнению Кравец, именно Повалий сегодня может заменить уехавшую жить в Израиле Аллу Пугачеву. "Примадонна и ее пятый муж-юморист, к сожалению, дискредитировали себя своими недостойными заявлениями в адрес родины, и самим фактом спешной эмиграции, – пояснила мудрая Алена. – Поэтому, думаю, теперь именно Таисия Повалий, которая считалась "золотым голосом" Украины, может стать новой российской Примадонной, заменив покинувшую нас звезду. У нее есть для этого все – талант, голос, харизма, замечательные песни. И я даже не сомневаюсь, что скоро Повалий станет и в нашей стране Народной артисткой".