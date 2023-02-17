Страдающая в израильской халупе Пугачева доживает последние дни: Прискорбно наблюдать

Народ волнуется за детей Пугачевой.

Примадонна, по слухам, с концами уехала за границу. Не зря же артистка получила гражданство Израиля. Поклонники гадают, как же обстоят дела у звезды на чужбине. При этом сама Алла Пугачева всем своим видом демонстрирует, что она счастлива.

Однако недавно певица Наталья Фатеева предположила, что на чужбине Алла Пугачева страдает. Да, и поклонники, кажется, того же мнения. Особенно такие мысли у них появились после видео, которое опубликовал в своем микроблоге Максим Галкин*.

В кадре дети супругов Гарри и Лиза, которые играют с бутылками, подбрасывая их вверх так, чтобы приземлились они на пол дном. В итоге с виду веселые кадры вызвали у пользователей сомнения в том, что Алла Пугачева и ее наследники счастливы в Израиле.

Внимание пользователей привлек интерьер дома, в котором находится артистка. Люди, можно сказать, восприняли его как халупу – в сравнении с замком, в котором когда-то жила чета.

"Посмотрите на интерьер. Убогость и скромность в каждом углу. А раньше такой пафос пер... Прискорбно наблюдать", – рассуждают пользователи.

Также поклонники обратили внимание на голос Примадонны за кадром. Как пишет Пятый канал, он был слабым и охрипшим. Это довольно тревожный признак, учитывая слухи о том, что она тяжело больна. Но даже если это всего лишь сплетни, Алла Пугачева все равно доживает последние дни именно на чужбине, ведь, как пишет ОСН, ясновидящая заявила, что уехавшие звезды в Россию не вернутся.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.