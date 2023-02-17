Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы

Ольга Бузова не постеснялась показать прелести.

37-летняя экс-участница и экс-ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова сейчас находится в ЮАР. Звезда вместе со съемочной командой работает над новым сезоном телепроекта "Звезды в Африке". В свободную минутку Оля старается радовать любимых поклонников и снимать кадры для социальных сетей.

Сначала это были кадры со съемок в нарядах, с макияжем и необычными прическами. Но чем дальше, тем чаще Бузова делится более откровенными и раскрепощенными кадрами.

На днях появилось очередное африканское фото в ярком купальнике. Распластавшаяся на камеру Ольга Бузова позировала в воде прямо напротив роскошного водопада. Для кадра девушка даже не побоялась опустить голову в воду. Также прямо из воды блондинка показала округлившиеся формы — раньше поклонники не замечали упругие ягодицы звезды. Кажется, походы в зал наконец-то дали свои результаты.

Фотографию в красном купальнике Ольга подписала очень интригующе — она заявила, что может видеть красоту в любом моменте. А еще Бузова призвала поклонников подождать новостей. Радостные подписчики уверены — Ольга хочет объявить что-то очень важное. Ждем пополнение в информационной сводке "африканской" ведущей.