За спиной у жены: вытянувшего сморчок Малахова сняли на диване с растянувшей дыры девицей

В личном блоге Андрей Малахов активно освещает насыщенную жизнь. Регулярные съемки отнимают много сил, поэтому ведущий старается находить время для развлечений.
Не так давно мужчина попробовал себя в роли грибника и даже показал процесс "тихой охоты" на камеру. Журналист уселся на корточки и вытянул перед камерой то ли сморчок, то ли какой-то другой трофей.
Однако Андрей Малахов недолго пребывал в этом амплуа. Сейчас он приобщается к чтению в согласии с модой. Его сняли на диване с книжным стилистом — молодой девушкой, которая якобы знает толк в литературе.
Ведущий с хитрым прищуром устроился рядом с юной прелестницей и взял в руки книгу. А его пассия неустанно растягивала дыры на своих джинсах, позируя в кадре. Жена телезвезды на фото не засветилась. Видимо, мужчина входит в общество новой партнерши за спиной у супруги.
"Привезла мне самые громкие бестселлеры", — похвастался удовлетворенный Андрей Малахов.
Комментарии к пикантной публикации журналист закрыл, поэтому фанаты не смогли поделиться впечатлениями от увиденного в его телеграм-канале. Однако на просторах Сети сплетники в нескрываемом шоке перемыли кости Андрею Малахову. Ведущему предрекают развод с женой, несмотря на долгие 11 лет брака.