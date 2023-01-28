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Шоу-бизнес
За спиной у жены: вытянувшего сморчок Малахова сняли на диване с растянувшей дыры девицей

За спиной у жены: вытянувшего сморчок Малахова сняли на диване с растянувшей дыры девицей

Фото Андрея Малахова с юной пассией вызвало шок.
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В личном блоге Андрей Малахов активно освещает насыщенную жизнь. Регулярные съемки отнимают много сил, поэтому ведущий старается находить время для развлечений.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Не так давно мужчина попробовал себя в роли грибника и даже показал процесс "тихой охоты" на камеру. Журналист уселся на корточки и вытянул перед камерой то ли сморчок, то ли какой-то другой трофей.

Однако Андрей Малахов недолго пребывал в этом амплуа. Сейчас он приобщается к чтению в согласии с модой. Его сняли на диване с книжным стилистом — молодой девушкой, которая якобы знает толк в литературе.

Ведущий с хитрым прищуром устроился рядом с юной прелестницей и взял в руки книгу. А его пассия неустанно растягивала дыры на своих джинсах, позируя в кадре. Жена телезвезды на фото не засветилась. Видимо, мужчина входит в общество новой партнерши за спиной у супруги.

"Привезла мне самые громкие бестселлеры", — похвастался удовлетворенный Андрей Малахов.

Комментарии к пикантной публикации журналист закрыл, поэтому фанаты не смогли поделиться впечатлениями от увиденного в его телеграм-канале. Однако на просторах Сети сплетники в нескрываемом шоке перемыли кости Андрею Малахову. Ведущему предрекают развод с женой, несмотря на долгие 11 лет брака.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2023, 14:36 Источник: Телеграм-канал Андрея Малахова ✓ Надежный источник
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