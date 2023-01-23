Страдающая от смертельного недуга Кудрявцева сделала сенсационное заявление: Таблетки не помогают

Телеведущая мучается уже долгое время.

Популярная российская телеведущая, певица и актриса Лера Кудрявцева была замужем трижды, а между второй и третьей свадьбой даже встречалась с Сергеем Лазаревым. В личной жизни у нее все хорошо. Артистку обзавелась не только детьми, но и внуком.

В карьере у телеведущей тоже нет проблем. Она постоянно занята на съемках рейтинговых программ на НТВ, в том числе "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись". А вот здоровье актрису, к сожалению, подводит.

В прошлом году Лера Кудрявцева сделала неоднозначное заявление, мол страдает из-за событий на Украине. Она не сразу определилась с позицией, то в дальнейшем правила себя как патриотка России.

В 2022 году артистка рассказала поклонникам о психологических и неврологических проблемах на фоне геополитических изменений. певица подчеркнула, что пережила психоз и невроз.

Однако в понедельник, 23 января, она сделала сенсационное признание. Как оказалось, это были только цветочки. На самом деле Лера Кудрявцева страдает от смертельного недуга. Она уже десять лет не может избавиться от мигрени.

Специалисты считают, что мигрень представляет опасность для жизни человека. Если запустить болезнь, то ее последствием может стать инсульт. Обычно недуг лечат или купируют медикаментозно. Однако артистке лекарства, видимо, не помогают.

"Ненавижу эти дни, таблетки не помогают, спать не можешь, но надо как-то жить и работать", – призналась Лера Кудрявцева. Она также подчеркнула, что из-за головной боли смотрит не некоторые вещи под другим углом.

