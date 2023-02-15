"Умерла в своем доме": Родные в шоке из-за неожиданной смерти 51-летней Кудрявцевой

Что случилось с Кудрявцевой?

Этот день для близких знаменитой телеведущей начался не сладко. Утром ее мать и сестра прочитали в СМИ неожиданную новость о смерти их 51-летней звездной родственницы. "Лера Кудрявцева умерла в своем доме, в окружении семьи", – как гром среди ясного неба обрушилось на них это сообщение и, конечно, повергло в шок.

Но в еще большем недоумении оказалась сама блондинка, которая на самом деле жива и невредима. "Мама и сестра утром чуть с ума не сошли", – описала состояние своих родственниц звезда. В своем микроблоге она разместила скриншот той самой новости, которую прочитали ее близкие, а также принялась гневно ругать тех, кто причастен к этой статье.

"Гореть вам в аду! Твари, ***!" – сорвавшись на мат, написала Лера Кудрявцева. А позже пообещала найти тех, кто за этим стоит. В комментариях под ее постом собрались и другие звезды: Лариса Гузеева, Стас Михайлов, Анфиса Чехова, которые признались, что их здоровых и полных сил тоже "хоронили" в прессе.

"Я стабильно раз в месяц умираю", – признался внук Эдиты Станиславовны и добавил, что на такие новости уже мало кто реагирует.

В комментариях также нашлись пользователи, которые попытались успокоить и подбодрить телеведущую, найдя плюсы в произошедшем. Например, кто-то написал, что такие сообщения означают, что жить Лера Кудрявцева будет еще очень долго.