"Омерзительное": престарелый Виторган выставил интим с женой на всеобщее обозрение

14 февраля дошло и до семьи Эммануила Виторгана.

83-летний актер Эммануил Виторган уже больше 20 лет счастлив в браке со своей третьей женой Ириной. Отношения будущих супругов завязались после смерти второй жены актера Аллы Балтер. Женщина поддерживала друга и коллегу, а позже стало ясно — между ними есть что-то большее.

В 2003 году Эммануил Виторган женился на Ирине вопреки мнению своего сына Максима. Молодой человек был против отношений. Отец и сын долго не могли найти общий язык, но все-таки помирились спустя время.

В честь 14 февраля престарелый муж поздравил свою жену в социальных сетях. Да еще как — выставил интимную фотографию на всеобщее обозрение. Виторган схватил Ирину за лицо и страстно прижал к себе. Поклонники не ожидали такой страсти.

"Будьте счастливы", "Вот это любовь", — написали одни. "Омерзительное фото", "Пора и возраст помнить", — возмутились другие.

Но, кажется, паре Виторганов все равно на чужое мнение. Напомним, что в 2018 и 2019 году супруги стали родителями. Вопреки возрасту, общественному мнению и обстоятельствам на свет появились маленькие Этель и Клара Виторган. Жена Эммануила признается, что всегда мечтала стать мамой, и вот судьба подарила ей такую возможность.