"Сама во всем виновата": Любовница Виторгана ушла к Богу в 31 год

Виторгана в тот момент рядом не было.

Нино Нинидзе и Максим Виторган в последнее время редко появляются вместе на публике. Несколько месяцев Нино пришлось жить в одиночестве без любимого, ведь он улетел в Израиль на неопределенный срок. Из-за этого даже поползли слухи об их расставании. Однако на фоне слухов о том, что пара рассталась так и не успев пожениться, в Сети появились кадры, на которых влюбленные вместе празднуют Новый 2023 год.

Напомним, у Нино Нинидзе есть сын Александр. Его актриса родила 12 декабря 2015 года. Мальчик с рождения отличался серьезностью, поэтому родители любя называли его "маленький Будда".

На днях Нино Нинидзе опубликовала видео из самолета. На кадрах она вместе с сыном летят над горным массивом. Семья философски рассуждает: "Угадай, где Бог живет?". "В другом измерении", – отвечает мальчик. Судя по всему, эту тему любовница Максима Виторгана подняла именно в воздухе неслучайно. Скорее всего, она сама чувствовала в тот момент, что ее душа стала ближе к Богу в небе.

Стоит отметить, что в последнее время 31-летняя Нино Нинидзе все чаще поднимает философские темы. В своем аккаунте она опубликовала недавно картинку, на которой абсолютно голая девушка вся в слезах уставилась на вялую и безжизненную розу. Вокруг нее были разные вопросы, которыми она сама себя пытала. Чудовищная смерть растения просто морально добила ее.

"Я сама во всем виновата. Может если еще постараться, она оживет?" – задает себе вопрос дама с картинки. Очевидно, любовница Максима Виторгана нашла в этом глубокий смысл.

