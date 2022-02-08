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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Знаменитости, которым удалось победить рак: Вайкуле, Виторган и другие

Сегодня проблемы со здоровьем могут настигнуть каждого – перед лицом болезни мы все равны. Даже знаменитости, жизнь которых, как многим кажется, состоит только из красивых картинок, могут стать жертвами страшной болезни. Некоторые российские звезды столкнулись с онкологическим заболеванием, прошли долгий путь лечения и победили недуг. Их пример учит тому, что опускать руки и сдаваться ни в коем случае нельзя.
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Лайма Вайкуле

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

У артистки обнаружили злокачественную опухоль больше 20 лет назад. Лайма Вайкуле долго не решалась рассказывать о своем диагнозе, к тому же, прогнозы врачей не сулили ничего хорошего. В какой-то момент певица почти потеряла надежду на выздоровление, поддалась страху и даже написала близким прощальные письма.

К счастью, срочная операция и долгий восстановительный процесс привели певицу к победе над болезнью. Вайкуле считает свое выздоровление судьбой и признается, что тяжелый период заставил ее взглянуть иначе на многие вещи.

Владимир Познер

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

Владимир Познер не понаслышке знает что рак – это не приговор. Журналист перенес эту страшную болезнь дважды. Первую злокачественную опухоль у него обнаружили еще в 90-х, во время обследования в одной из американских клиник. Тогда телеведущему не было еще и 60 лет, но он считал, что его жизни вот-вот придет конец. К счастью, после операции болезнь отступила.

Пару лет назад Владимир Владимирович признался, что тот эпизод борьбы с коварным недугом был для него не единственным. Как оказалось, мужчина перенес рак дважды, поэтому сейчас твердо знает – сдаваться и опускать руки ни в коем случае нельзя.

Эммануил Виторган

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Первой о страшном диагнозе Эммануила Виторгана узнала его вторая супруга Алла Балтер. Женщина сделала все, чтобы возлюбленный ни о чем не догадался, и взяла на себя вопросы его лечения. Правду о том, от чего его лечили на самом деле, Виторган узнал только после операции. Уже около 25 лет Эммануил Гедеонович живет с единственным легким и благодарностью своей второй супруге за то, что она уберегла его от переживаний.

К сожалению, позже Аллу Балтер тоже настиг страшный недуг – у женщины обнаружили рак позвоночника. Супруги три года бились с болезнью, но она оказалась сильнее. 14 июля 2000 года Балтер скончалась у мужа на руках.

Дарья Донцова

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

Знаменитая писательница узнала о своей болезни, когда рак молочной железы уже достиг четвертой стадии. Благодаря поддержке близких Дарья Донцова поверила, что сможет победить недуг. Однако прогнозы врачей не сулили ей и полугода жизни.

Донцова перенесла несколько операций, 18 курсов химиотерапии, поборола болезнь и вернулась к активной жизни. К слову, именно в больнице Дарья начала писать детективные романы, которыми сегодня зачитываются многочисленные поклонники ее творчества.

Александр Буйнов

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2011 году врачи поставили Александру Буйнову страшный диагноз – рак предстательной железы. Артист мужественно боролся с недугом, к тому же, рядом всегда была любимая супруга. Певец чувствовал, что с ним все будет хорошо, и интуиция его не подвела. После операции недуг отступил, а активный Буйнов и не подумал прерывать свою концертную деятельность.

Андрей Гайдулян

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Андрю Гайдуляну, прославившемуся благодаря роли Саши в сериалах "Универ" и "СашаТаня", стало известно о болезни в 2015 году. За страшным диагнозом "лимфома Ходжкина" последовало лечение в одной из германских клиник, долгие месяцы в больничных стенах и выздоровление.

Какое-то время Гайдулян предпочитал не распространяться о том, как идет лечение, но полностью исчезнуть с радаров у него не вышло. В Сети появились мошенники, призывающие общественность якобы оказать актеру финансовую помощь. Андрею пришлось выйти на связь и объяснить, что кроме поддержки от поклонников ему ничего не нужно.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 14:09 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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