Вдова Кобзона отправилась к покойному мужу: Поминаем

История любви Иосифа и Нелли Кобзон продолжилась после смерти.

Прошло уже целых пять лет со дня ухода российского и советского артиста, титулованного деятеля искусства Иосифа Кобзона. Мужчина ушел в возрасте 80 лет после продолжительной болезни и борьбы за жизнь. Вдова артиста Нелли Кобзон до сих отходит от трагедии и переживает уход любимого.

Однако, мужчина не оставил супругу совсем одну. Так заявляет сама вдова Иосифа Кобзона. По ее словам, каждую ночь он приходит к ней во снах. Разговаривает он редко, но иногда дает советы или выслушивает Нелли. Перед тем, как что-то решить, она советуется с покойным.

Не забывает вдова Кобзона и место покоя супруга. Она регулярно посещает Востряковское кладбище, почти каждую неделю. Для Нелли Кобзон отправиться к мужу — это уже ритуал. Каждую неделю, а то и чаще, она приходит к нему. Вместе с ней ходят и родственники Иосифа Давыдовича.

"И в церковь ходим, свечки ставим, поминаем. Я с Иосифом каждый день разговариваю. И я, и наши друзья, и члены семьи – мы все каким-то образом общаемся с Иосифом", — делится Нелли Михайловна.

Кроме этого, вдова Иосифа Кобзона планирует открыть музей памяти творчества своего мужа. Пока процесс остановился на этапе поиска помещения. Нелли Кобзон очень придирчива в этом вопросе.