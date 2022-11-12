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Шоу-бизнес
Семь мужей, молодые любовники и вечная преданность одному: мужчины Людмилы Гурченко

Семь мужей, молодые любовники и вечная преданность одному: мужчины Людмилы Гурченко

12 ноября Людмила Гурченко могла бы отметить свой 87-й день рождения. В этот день "Дни.ру" вспоминает, кого любила и ненавидела великая актриса.
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Артистка никогда не была обделена вниманием, особенно мужским. Друзья и знакомые уверяют, что противоположный пол моментально реагировал на Людмилу Гурченко, стоило ей только появиться в помещении.

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Впрочем, могла ли актриса сама любить кого-то по-настоящему, большой вопрос. Бывшие мужья говорили, что Люся всегда была невероятно эгоцентрична. Кстати, возможно, именно поэтому развалился ее брак с Иосифом Кобзоном – оба слишком сильно мечтали о славе и не готовы были уступать. Две такие сильные личности просто не смогли ужиться рядом. Об этом союзе Людмила Гурченко не любила вспоминать, ей было проще делать вид, что никакого Кобзона в ее жизни не было. Видимо, нам уже не суждено узнать причин, ведь ни певца, ни актрисы уже нет на этом свете.

"Забвению" в своей биографии артистка предала и своего первого супруга, молодого режиссера Василия Ордынского. Студентка ВГИКа очень быстро поняла, что у каждой великой актрисы есть свой режиссер, а значит, ей нужен такой же. Вот выбор и пал на перспективного Ордынского. Говорят, своего первого мужа Гурченко даже не любила, это был расчет, который, впрочем, не оправдал себя.

Как только Люся поняла, что супруг не отстоял перед худсоветом ее кандидатуру на главную роль в своем фильме, то закатила скандал, собрала вещи и уехала обратно в общежитие. Впрочем, долго она не оставалась. Очень скоро девушка познакомилась с Борисом Андроникашвили – красавцем, интеллектуалом, сыном писателя Бориса Пильняка.

Судя по всему, этот мужчина и стал первой сильной любовью Людмилы Гурченко. Поначалу их отношения были идеальными, но когда актриса прославилась после "Карнавальной ночи", Борис Андроникашвили возненавидел жену. Он ревновал – сильно, мучительно. Чтобы сблизиться с мужем, Люся даже решилась на отчаянный шаг и родила дочь. Однако ребенок не спас брак, а после развода горе-отец и вовсе отказался от ребенка.

Третий раз актриса вышла замуж за красавца и представителя советской "золотой молодежи" Александра Фадеев, приемного сына знаменитого писателя. Однако счастье длилось недолго, ведь скоро стало понятно, что мужчине интересней пьянки и гулянки, а не семья. К тому же актер был тираном и ревнивцем – кидался в Людмилу Гурченко стульями, а один раз чуть не застрелил.

Муж номер четыре вытянул артистку из депрессии после очередного развода. Художник Борис Диодоров ради артистки даже развелся, но, увы, долгой и счастливой жизни опять не вышло. Новый супруг не собирался ходить под каблуком властной Гурченко.

Видимо, устав от череды неудач с популярными и влиятельными мужчинами, Люся снизошла до юного пианиста. Константин Купервейс впервые увидел актрису, когда ему было 23, а ей – 38. Следующие 19 лет мужчина полностью посвятил себя Гурченко, карьера которой наконец пошла в гору после долгого забвения. Он исполнял любую ее прихоть, даже жертвуя собственной работой. В обмен на преданность Люся давала мужу роскошную жизнь. Но его и терпению пришел конец. Когда актрисе было 55 лет, он ушел от нее к... продавщице, которая родила ему ребенка.

Раздавленная эмоционально Людмила Гурченко уже не надеялась встретить свое счастье, но через два года в ее жизни появился Сергей Сенин – 30-летний продюсер. Именно этот мужчина окружил актрису той любовью и заботой, о которых она так страстно мечтала все эти годы.

Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com

Говорят, романов в жизни актрисы было значительно больше, чем официальных мужей. Отношения звезде приписывали чуть ли не с каждым партнером по съемочной площадке, а в любовниках у нее ходили и Александр Ширвиндт, и Игорь Кваша, и даже Владимир Высоцкий.

Однако главным мужчиной в жизни Людмилы Гурченко был ее отец. Марк Гаврилович без памяти обожал свою дочь и верил в ее успех. Именно с ним она сравнивала всех остальных и была предана до последнего вздоха. Она мечтала о таком муже – о таком, как ее папа.

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Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2022, 20:15 Источник: Центральное телевидение ✓ Надежный источник
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