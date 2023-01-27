Вслед за Иосифом Давыдовичем: Близкие прощаются с внезапно ушедшей вдовой Кобзона

Вдова известного певца делает все, чтобы его не забывали после смерти. Вот только в сентябре Нелли Михайловна открыла памятник покойному мужу в центре Москвы. Очевидно, у 72-летней супруги Иосифа Кобзона было еще много планов, но судьба распорядилась иначе.
Вчера СМИ облетела новость о том, что артистка внезапно ушла в больницу. Однако было не понятно, госпитализировали ее или же это было самовольное решение, а также насколько информация соответствует действительности. Обозреватель Александр Гамов сразу же созвонился с вдовой, с которой, к слову, близко общается.
По телефону женщина заверила, что причин для беспокойства о ней нет. Да, жена покойного музыканта находится медучреждении, но это, по данным телеканала "360", плановая проверка. Вместе с тем, по ее словам, чувствует себя она "не очень", но заверяет, что все обязательно будет хорошо. В общем, настроена вдова Иосифа Кобзона очень позитивно, что поразило журналиста.
Он поспешил задать Нелли Михайловне вопрос о том, как ей удается оставаться такой оптимистичной. Артистка, как выяснилось, взяла это качество у мужа, который не позволял унывать и хныкать. Так что, вдова вслед за Иосифом Давыдовичем переносит все сложности с улыбкой на лице.
Когда разговор о самочувствии закончился, близкий человек артистки Александр Гамов, упомянув свою жену, поспешил попрощаться с собеседницей.
"Ну, всего доброго", – сказала вдова Иосифа Кобзона, приняв слова о любви и переживаниях.