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Вслед за Иосифом Давыдовичем: Близкие прощаются с внезапно ушедшей вдовой Кобзона

Вдова Кобзона угодила в больницу накануне
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Вдова известного певца делает все, чтобы его не забывали после смерти. Вот только в сентябре Нелли Михайловна открыла памятник покойному мужу в центре Москвы. Очевидно, у 72-летней супруги Иосифа Кобзона было еще много планов, но судьба распорядилась иначе.

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Вчера СМИ облетела новость о том, что артистка внезапно ушла в больницу. Однако было не понятно, госпитализировали ее или же это было самовольное решение, а также насколько информация соответствует действительности. Обозреватель Александр Гамов сразу же созвонился с вдовой, с которой, к слову, близко общается.

По телефону женщина заверила, что причин для беспокойства о ней нет. Да, жена покойного музыканта находится медучреждении, но это, по данным телеканала "360", плановая проверка. Вместе с тем, по ее словам, чувствует себя она "не очень", но заверяет, что все обязательно будет хорошо. В общем, настроена вдова Иосифа Кобзона очень позитивно, что поразило журналиста.

Он поспешил задать Нелли Михайловне вопрос о том, как ей удается оставаться такой оптимистичной. Артистка, как выяснилось, взяла это качество у мужа, который не позволял унывать и хныкать. Так что, вдова вслед за Иосифом Давыдовичем переносит все сложности с улыбкой на лице.

Когда разговор о самочувствии закончился, близкий человек артистки Александр Гамов, упомянув свою жену, поспешил попрощаться с собеседницей.

"Ну, всего доброго", – сказала вдова Иосифа Кобзона, приняв слова о любви и переживаниях.

Иосиф и Нелли Кобзон. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 11:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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