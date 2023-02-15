Наша новая Пугачева: бросившая спорт Алина Загитова теперь зовется певицей

Сбежавшей Пугачевой нашли замену?

В 2019 году прославленная фигуристка на всю страну сообщила, что бросила большой спорт. Она решила поставить на паузу эту сферу, потому что "все, что можно, уже выиграла". Но Алина Загитова все же решила не сидеть на месте и взялась за пробивание дорожки в мир шоу-бизнеса. Кажется, получается, ведь ее уже сравнивают с Аллой Пугачевой.

Поклонники увидели свою любимицу в качестве телеведущей на Первом канале, а еще узнали, что звезда фигурного катания учится петь. Не так давно в своем микроблоге она показывала кадры с репетиции, однако к ее вокальным данным публика отнеслась неоднозначно. Хейтеры, заявившие, что спортсменка пошла по стопам Дани Милохина и Ольги Бузовой, нашлись.

И вот настал момент дебюта Алины Загитовой, после которого ее теперь зовут певицей! Кто-то в хорошем смысле, а кто-то нет. Спортсменка спела дуэтом с Zivert, однако многие заметили, что делала она это под фонограмму. В общем, на девушку набросились критики: мол, так исполнять песни любой дурак сможет.

Благо, у звезды есть очень преданные фанаты, которые встали на защиту и даже выставили ее нашей новой Аллой Пугачевой! Один из пользователей на странице спортсменки написал, что даже Примадонна пела под фонограмму, и в этом нет ничего плохого.

"И что все так всполошились? В любом случае студийная запись была ,где Алина пела. И в принципе неплохо пол силосы для начинающего", – заступился фанат Загитовой, однако забыл о том, что начинала свою певческую карьеру Алла Пугачева без технической помощи на концертах.

