“Похож на Зеленского”: тихушница Дарья Мороз крутит роман с подозрительным типом

Дарья Мороз замечена с новым мужчиной.

Режиссер сериала "Содержанки" и "Псих" Константин Богомолов вот уже несколько лет счастливо женат на Ксении Собчак. Бывшая же жена режиссера Дарья Мороз все это время была одинока. Но, как сообщают, все изменилось.

Накануне вечером Дарья была замечена в людном месте в обществе сразу двух кавалеров. И, увидев то, сколько огня и страсти было в ее глазах, которыми она смотрела на одного из спутников, все зрители этой сцены сразу поняли: тихушница Дарья Мороз крутит роман с подозрительным типом. Впрочем, все были ради вновь увидеть рядом самую неожиданную пару сериала "Содержанки": баснословно богатого бизнесмена и бывшую сотрудницу милиции. Пусть все это и было промо-роликом четвертого сезона.



Краткая выжимка нового сезона напомнила зрителям о том, что ранее героиня Дарьи Мороз сбежала от своего богатого любовника. Сделала она это сразу, как только осознала, что в смерти его бывшей жены может быть виновен именно он. А о том, что же было дальше, зрители узнают уже 16 февраля, когда первую серию выложат в Сеть.

"Это будет бомба", "Обожаю этот сериал", "У меня уже заранее мурашки бегут!", "Похож на Зеленского", – поделились впечатлениями подписчики Дарьи Мороз после просмотра отрывка из "Содержанок".