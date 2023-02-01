"Зацепило и ранило": сестричка обнародовала завещание Началовой спустя четыре года после смерти

Хочется плакать

31 января певице Юлии Началовой исполнилось бы 42 года. Но судьба была к ней очень несправедлива – певице навсегда осталось 38... С нами остались ее песни, клипы, в которых живет ее светлая и чистая душа. Осталась и ее бессменный пресс-секретарь Анна Исаева, которую сама Юля с нежностью и благодарностью называла "сестричкой".

Правда, в день рождения Началовой "сестричка" не поехала на Троекуровское кладбище. "Я просто весь день на съемках, – пояснила Исаева. – Поэтому не успела к Юле. Если это можно так называть. Туда, где теперь она находится".

Зато "сестричка" успела опубликовать на своей странице в запрещенной в России социальной сети любимые стихи Началовой. Это своего рода ее духовное завещанием всем нам, живущим и любящим ее безмерно. "Я наткнулась на ее послание мне – обычное видео из Интернета, которое ее тронуло, – рассказывает Анна. – Она просто без пояснений мне его выслала. Пронзительное такое. Оно зацепило и ранило ее душу".

На этом видео запечатлена 6-летняя девочка София Попова, которые читала стихи в студии программы "Пусть говорят". Автор этих щемящих строк – поэтесса Алиса Голд:

Говорил нерожденный малыш:

"Я боюсь приходить в этот мир.

Столько в нем не приветливых, злых

Глаз колючих, усмешек кривых…

Отвечал ему тихо Господь:

"Не печалься, малыш, не грусти,

Ангел добрый он будет с тобой,

Пока будешь взрослеть и расти".

"Как же ангела имя скажи,

Как его мне средь тысяч узнать?.."

— Это вовсе не важно, малыш,

Мамой будешь ты Ангела звать.