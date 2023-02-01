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Показавшая свой краснющий бугорок жена Петросяна взяла в рот: Традиция

Жена Евгения Петросяна та еще затейница.
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Некоторое время назад молодая жена Евгения Петросяна жаловалась на то, что она совсем закружилась в водовороте дел и почти не имеет времени на отдых. Даже в те дни, когда маленький сын Татьяны Брухуновой приболел, она не отложила свои дела, а продолжила эффективно трудиться, не забывая при этом пополнять контентом блог и давать обратную связь подписчикам.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Как только Ваган поправился, жена Евгения Петросяна отправилась на работу: сегодня ее ждала командировка, о чем она сообщила в историях своего микроблога. Сбежав из дома навстречу новым впечатлениям, Татьяна Брухунова порадовала своих фолловеров кое-чем сладеньким.

На видео крупным планом показано пирожное, не такое сочное, как у жены Дмитрия Диброва, но тоже прекрасное. Взяв в руку нож голодная супруга Евгения Петросяна распилила пополам ничего не подозревающий десерт, краешек которого откинулся, показав все его внутренности. После этого показавшая свой краснющий муссовый бугорок, украшенный сверху ягодкой малины, жена Петросяна взяла в рот кусочек своего вознаграждения.

"Традиция", – подписала ролик Татьяна Брухунова, которая поделилась с подписчиками своим ритуалом, который и настроение поднимает, и придает сил перед долгим рабочим днем.

А супруг фэшионисты (От английского "fashion" – "мода" – Прим.ред.) Евгений Петросян и маленький сын Ваган Петросян остались дома под присмотром няни.

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 21:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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