"Отключилась": тяжелая болезнь довела молодую жену Петросяна до последней черты

Жена Евгения Петросяна столкнулась с неожиданной бедой.

Татьяна Брухунова ежедневно разрывается между миллионом дел: нужно и стильный лук составить, и выгулять его, и с подписчиками пообщаться. А ведь уход за мужем и работу никто не отменял! А недавно к этим заботам добавилась еще одна, буквально разрывающая сердце каждой матери на кусочки: тяжелая болезнь ребенка.

Молодая жена Евгения Петросяна записала для подписчиков своего блога видеоисторию, в которой пожаловалась на то, что прошедшая ночь выдалась "совершенно сумасшедшей" из за высокой температуры, внезапно подскочившей у Вагана. Это был второй раз за три года, когда мальчик заболел, поэтому Татьяна была совершенно не готова к столкновению со стрессом.

Бессонная ночь довела молодую жену Петросяна буквально до последней черты: женщина не только проспала, но и выскочила из дома в незастегнутом пуховике, что ее сильно напугало. Ведь Татьяна Брухунова не относится к тем, кто щеголяет в неподходящих для зимы образах, будучи готовой пожертвовать здоровьем ради моды.

"Под утро я отключилась. Все планы сегодня полетят. Даже забыла, зачем вышла к вам сюда", – нервно поведала жена Евгения Петросяна.