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Шоу-бизнес
"Все поровну!": взбесившиеся перед разводом Подольская и Пресняков делят самое ценное

"Все поровну!": взбесившиеся перед разводом Подольская и Пресняков делят самое ценное

Кризис в отношениях никогда не проходит бесследно. Наталья Подольская и Владимир Пресняков решили расстаться без лишних слов.
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Произошло это много лет назад, когда артист еще был женат на Кристине Орбакайте, но уже закрутил роман с Натальей Подольской. Рыжеволосая красотка нарочито отказывалась от статуса любовницы, поэтому дала Владимиру Преснякову от ворот поворот.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Влюбленные взбесились, когда выясняли семейное положение со скандалом. В итоге Наталья Подольская выставила избранника вон. А Владимир Пресняков, жалея о случившемся, все же развелся с дочерью Примадонны и сделал предложение истинной даме сердца.

Так и живут душа в душу эти голубки, даже не думая расставаться вновь. Вместе они делят и горести, и радости, и быт, и безудержное веселье. Перед фотосессиями им приходится делить самое главное — общих детей. Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двух очаровательных мальчиков.

Поклонники не раз отмечали, что старший сын супругов очень похож на папу, а младший — на маму. Каждый свое урвал. В праздничный день 7 января певица опубликовала семейное фото с участием любимых мужчин, и вопрос внешнего сходства вновь обсудили в комментариях.

"С Рождеством! Тема — копия папа, Ваня — копия мамы! Все поровну!" — отреагировали фанаты Натальи Подольской и Владимира Преснякова.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 января 2023, 16:58 Источник: Соцсети • Требует проверки
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