"Все поровну!": взбесившиеся перед разводом Подольская и Пресняков делят самое ценное

Произошло это много лет назад, когда артист еще был женат на Кристине Орбакайте, но уже закрутил роман с Натальей Подольской. Рыжеволосая красотка нарочито отказывалась от статуса любовницы, поэтому дала Владимиру Преснякову от ворот поворот.
Влюбленные взбесились, когда выясняли семейное положение со скандалом. В итоге Наталья Подольская выставила избранника вон. А Владимир Пресняков, жалея о случившемся, все же развелся с дочерью Примадонны и сделал предложение истинной даме сердца.
Так и живут душа в душу эти голубки, даже не думая расставаться вновь. Вместе они делят и горести, и радости, и быт, и безудержное веселье. Перед фотосессиями им приходится делить самое главное — общих детей. Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двух очаровательных мальчиков.
Поклонники не раз отмечали, что старший сын супругов очень похож на папу, а младший — на маму. Каждый свое урвал. В праздничный день 7 января певица опубликовала семейное фото с участием любимых мужчин, и вопрос внешнего сходства вновь обсудили в комментариях.
"С Рождеством! Тема — копия папа, Ваня — копия мамы! Все поровну!" — отреагировали фанаты Натальи Подольской и Владимира Преснякова.