"Абсолютно свободный человек!": Отвернувшаяся от Преснякова Подольская поставила точку в разводе

Наталья Подольская раскрыла правду об отношениях с Владимиром Пресняковым.

Вокруг жизни звездного семейства ходит много слухов, а злые языки так и норовят развести самую красивую пару в российском шоу-бизнесе. Недавно, к примеру, рыжеволосая певица уехали с детьми за границу, а Владимир Пресняков остался в Москве. Многие посчитали это знаком того, что в отношениях супругов не все хорошо. Благо Наталья Подольская внесла ясность, объяснив, что мужу просто запретили ехать в жару врачи.

Но это вряд ли успокоило сплетников. Они наверняка найдут еще один повод думать, что, в браке есть проблемы. Впрочем, теперь сделать это будет очень сложно: артистка появилась в шоу Светланы Бондарчук и на всю страну поставила точку в слухах о разводе, произнеся очень трогательный монолог об отношениях с Владимиром Пресняковым.

Наталье Подольской задали вопрос: если бы у нее были деньги на дело мечты, чем бы она занялась? Ответ, наверное, мало кого удивил. Звезда призналась, что отдала бы все средства, чтобы петь и целить вокалом людей. А вообще, считает певица, в любом деле важна поддержка семьи.

Отвернувшись от мужа и направив взгляд в камеру она сделала заявление: семья ей во всем помогает, но больше всего она благодарна именно Владимиру Преснякову.

"В отношениях ты счастлив, у тебя гармония, но ты абсолютно свободный человек. Для меня это секрет счастливого брака", – сказала Наталья Подольская, дав всем понять, что у нее с Владимиром Пресняковым все хорошо.