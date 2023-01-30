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"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство

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На Никиту Джигурду обрушились с критикой.

В последнее время Никита Джигурда и Анастасия Волочкова стали по-настоящему близки. Когда у публики пропал культурный интерес к танцовщице как к звезде балета, эпатажный артист осчастливил ее своим вниманием. Они довольно часто наведываются в гости друг к другу, а также принимают участие в некоторых проектах.

Например, недавно Джигурда пригласил Волочкову принять участие в съемках клипа на песню "Делай красиво за нашу Россию", которую записал вместе с блогером ILAMIN. Кадры со съемок появились в соцсетях. Россияне тут же раскритиковали Никиту и Анастасию, увидев кадры с так называемого патриотического клипа.

В основном публика высказала недовольство по поводу присутствия самого Джигурды в клипе и его образа. На видео Никита предстает в темных очках, длинной шубе и посохом с черепом. Такой внешний вид, по мнению интернет-пользователей, не имеет ничего общего с патриотизмом. Мол, эпатажный артист лишь позорит Россию.

В защиту Джигурды высказался музыкант Руслан Баринов. "Хейтинг, который обрушился на него, необоснованный. В положении, в котором мы находимся в данный момент, не может быть негативизма. Каждый человек проживающий в РФ, должен понимать, что через творчество, через патриотов своей страны, можно поддержать не только солдат, которые находятся на военных действиях, но так же и показать дух патриотизма своей страны!" – сказал собеседник "Дни.ру".

Музыкант считает, что Джигурда пытается поднять упавшее достоинство России. "Никита все сделал правильно, и видео, которое он создал, о многом заставит задуматься! Благодаря ему, многие звезды сделают подобное, и тем самым мы поднимем Русский дух, даже у тех, у кого он упал!" – добавил Баринов.

Фото: из личного архива Руслана Баринова

Ранее публика обсуждала теплые отношения Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. В Сети есть несколько видео, на которых артисты весело проводят время. На некоторых кадрах публика начала замечать небольшое пузико у балерины. Но это, конечно, не результат возможной близости артистов, а, скорее, признак плотного ужина. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

30 января 2023, 21:20
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Это мой Никита!": обсосавшая Джигурду Волочкова завопила при виде его любовницы

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