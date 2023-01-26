"В трусы залез": Любитель старушек Шаляпин впился губами в раздвинувшую ноги Волочкову

Волочкова всем досталась

Не так давно балерина всея Руси шумно отметила свой 47-й день рождения. Поклонники этот вечер точно не скоро забудут. Хотя бы из-за горячих танцев Анастасии Волочковой с Никитой Джигурдой, который случайно засветил на камеру ее интимное место.

Вообще, этой парочке со стороны прессы было уделено особое внимание. А ведь были и другие гости, которые, к слову, тоже до сих пор с улыбкой вспоминают давно прошедшее торжество. В микроблоге Прохора Шаляпина появились снимки с вечеринки. Впрочем, странно было бы там не увидеть шоумена, учитывая его любовь к женщинам в возрасте и светским мероприятиям.

Кто-то из поклонников сладкоголосого музыканта в комментариях отметил, что он выбрал себе неправильную компанию: мол, в кругу скандально известных звезд ему не место. Ну, а если он там оказался, то надо было, пишут пользователи, вести себя более раскрепощенно по отношению к Волочковой.

"Джигурда Настю на руках носил, везде трогал, чуть ли не в трусы залез. А ты, что хуже?" – задали вопрос Прохору Шаляпину.

Видимо, развлечения с живой балериной он решил предоставить другим гостям, а сам наслаждался красивым тортом в виде раздвинувшей ноги артистки. Сладость явно привлекла внимание Прохора Шаляпина, ведь он, если верить очевидцам, с удовольствием впился в него губами.

"Я наверное работала, когда ты балерину с газетой доедал", – написала в комментариях знакомая Прохора Шаляпина, которая, видимо, тоже была на празднике Анастасии Волочковой.