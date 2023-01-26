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Четверг 26 января

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"Скоро хороним": появившаяся в траурном платье Навка не смогла сдержать чувств

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Близкий друг Романа Костомарова фигуристка Татьяна Навка вышла к поклонникам с новостью

25 января в России отмечали День Студента и Татьянин день. Удивительно, но почему-то только эти именины получили такую популярность в нашей стране. Тем не менее, женщины с этим именем с радостью принимают поздравления. Даже фигуристка и Олимпийская чемпиона 2006 года Татьяна Навка не смогла сдержать чувств по такому поводу.

В своих социальных сетях женщина пожелала студентам найти свое место в жизни и провести студенческие годы незабываемо и весело. Татьянам же, и большим, и маленьким, Навка желает счастливых и радостных дней. Вот только на фотографии к поздравлению фигуристка не соответствует своему же пожеланию. Появившаяся в траурном платье Навка почти не улыбается зрителю.

Возможно, женщина тяжело переносит болезнь близкого друга. Напомним, что бывший партнер по фигурному катанию Роман Костомаров находится в больнице. Состояние его здоровья едва ли становится лучше, поэтому все внимание поклонников приковано к нему. Татьяна Навка старается не комментировать эту тему.

Масла в огонь подливают и пользователи Сети. В комментариях микроблога фигуристки много негатива: пользователи пишут Татьяне Навке личные оскорбления и нелицеприятные вещи.

"В черном уже Танюха. Скоро хороним", — написал неизвестный посетитель страницы Татьяны Навки.

26 января 2023, 16:50
Татьяна Навка. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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