Упавшая на колени Навка молит о спасении любимого: Врачи!

Татьяна Навка призвала россиян молиться изо всех сил, чтобы избежать страшного.

Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России помимо всех своих спортивных заслуг обладает любящим и отзывчивым сердцем и доброй душой. Именно поэтому она искренне реагирует на все происходящие в стране неприятности.

Сегодня вся Россия молится за госпитализированного в реанимацию с тяжелой пневмонией ее любимого партнера Романа Костомарова, который все праздники выступал на льду с высокой температурой, не жалея живота своего, и в конце концов свалился.

Татьяна Навка высказалась о состоянии бывшего партнера в танцах на льду Романа Костомарова. Она призвала россиян молиться о его выздоровлении. Говоря о нем, она три раза сказала слова "верим" и "молимся". Грубо говоря, она упала на колени перед богом. Судя по всему, ситуация крайне серьезная.

"Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!" – приводит слова Татьяны Навки телеграм-канал "Пул N3".

