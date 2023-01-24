Тарасова сообщила печальную новость о впавшем в кому Костомарове: Его отключили

Романа Костомарова не спасли

Вся Россия переживает за бывшего партнера Татьяны Навки по льду. После новогодних каникул спортсмена экстренно увезли в больницу, где диагностировали грипп в сочетании с пневмонией. Вместе с тем организм звезды поразили интоксикация и сепсис, из-за которого у Романа Костомарова стали синеть конечности.

О состоянии олимпийского чемпиона в прессе разные данные. Точно известно, что фигурист впал в кому, а также был подключен к ЭКМО для насыщения крови кислородом. Вчера мать оценила состояние своего знаменитого сына словами: "Все по-прежнему". Вместе с тем в СМИ появилась информация о том, что аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации тяжело заболевшему спортсмену больше не требуется.

И сегодня Татьяна Тарасова лично подтвердила эти данные. "Его отключили", – сказала прославленный тренер, а также сообщила довольно печальную новость. Как оказалось, сейчас в палату к фигуристу никого не пускают, а это значит, что пока он на поправку не идет. К счастью, как пишет телеканал "360", навестить больного удалось его жене Оксане Домниной.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что олимпийского чемпиона пока не спасли, родные и близкие не опускают руки и надеятся на его выздоровление. Шансы есть хотя бы потому, что им занимаются лучшие врачи, а лечение контролирует глава Минздрава. Руку приложила и Татьяна Навка, которая, по словам знакомого Романа Костомарова, всех поставила на уши, отмечает RT.