"Мне сложно": Скрывавшая интрижку Тодоренко удрала от мужа с вещами и детьми

Тодоренко осчастливила другого

Не так давно знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз: своему супругу Владу Топалову она подарила сына, которому дали имя Мир. Так что теперь звездная родительница довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни с "мамской" жизни. И порой Регине Тодоренко бывает очень нелегко.

Накануне артистка решила откровенно рассказать о переживаниях в своем микроблоге. "Мне сложно говорить детям "нет", – призналась ведущая, дав понять, что из-за этого время от времени совершает неожиданные поступки – лишь бы порадовать своих отпрысков. А в качестве примера она привела историю старшего сына Миши.

У мальчика завязалась целая интрижка с подругой из Америки по имени Эмили. Информацию о ней Регина Тодоренко скрывала, но сейчас решилась раскрыть все детали.

"Чтобы вы понимали, они уже год присылают друг другу видео, и вот недавно Мишка признался ей в любви", – написала в своем микроблоге звезда.

А потом мальчик и вовсе заявил матери, что очень хочет встретить с подругой, но добраться до Америки не так просто, особенно если помимо старшего сына еще есть младенец на грудном вскармливании. Теледива не смогла сказать "нет" наследнику и придумала альтернативу – встретиться на нейтральной территории.

Так что, взяв вещи и детей, она удрала от мужа, который, судя по публикациям в соцсетях, остался в Москве. Где именно сейчас находится ведущая, не понятно, ведь данные об этом она не раскрыла. Но ясно одно: Регина Тодоренко смогла осчастливить своего малыша.