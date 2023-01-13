Измученная Тодоренко решила отдать ребенка: Плавно и нежно

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко в свои 32 года уже мама двоих детей. В браке с Владом Топаловым она воспитывает сыновей Мишу и Мирослава. В своих социальных сетях звезда показывает все подробности своей семейной жизни, поэтому поклонники пристально за ней следят.
Так, на днях в своем микроблоге Тодоренко развернула интересное обсуждение для мамочек. Измученная вопросами про детей, телеведущая рассказала поклонникам, почему решила отдать ребенка в детский сад. На такое решение повлияло несколько факторов.
Прежде всего, Регина Тодоренко заботится о будущей адаптации ребенка в школе. После садика ребенок уже подготовлен к социализации и знаком с поведенческими моделями.
"В саду есть возможность плавно и нежно вливаться в коллектив", — рассуждает по теме ведущая "Орла и решки".
Кроме этого, Тодоренко уверена, что в садике дети обретают своих первых друзей. Звезда поделилась трогательной историей дружбы длинною в 29 лет, начавшейся еще в детском саду. Конечно, не забыла жена Влада Топалова и напомнить про важность дисциплины. Именно первое учреждение помогает детям почувствовать важность режима.