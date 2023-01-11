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"С мужем большие проблемы": отношения Тодоренко с близким мужчиной подошли к концу

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась неприятными подробностями личной жизни.
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32-летняя Регина Тодоренко вышла замуж за музыканта Влада Топалова в 2018 году. Почти сразу пара стала родителями первого сына, а уже в 2022 на свет появился и второй ребенок. Несмотря на маленьких детей, Регина регулярно появляется и в новых проектах, и в социальных сетях.

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Так, на днях Регина Тодоренко рассказала о любопытной ситуации с мужем. После новогодних праздников Влад Топалов решил устроить разгрузочные дни и вернуться в прежний режим. Это мероприятие он назвал "Чисткой Чингисхана". В состав чистки вошли чеснок, специи, капуста и другие непривычные продукты.

"У нас с мужем большие проблемы", — подписала видео Тодоренко. Судя по всему, ей не очень понравилась идея такого рациона питания.

Тем временем на телеэкранах вот-вот выйдет финал нового сезона шоу "Ледниковый период". В паре с Романом Костомаровым Регина Тодоренко откатала целое шоу, но теперь отношения с близким мужчиной подошли к концу. Скорее всего, коллеги по проекту не будут дружить — во время съемок шоу у них накопились взаимные претензии. Об этом сообщал сам Олимпийский чемпион. Сама же Регина планирует ходить на все московские катки вместе с мужем.

Регина Тодоренко. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 11 января 2023, 11:40 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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