Ваенга заобнимала Преснякова

На Рижском взморье продолжается фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". "Это европейского уровня, дорогой. качественный продукт, равного которого просто нет!", – восхищается Лолита. Четыре дня музыки, живого звука, первовеликих артистов – всего то, что позволяет говорить о "Рандеву" как о главном музыкальном событии этого лета. Многие артисты приехали в Юрмалу с детьми. Например, Елена Ваенга привезла сына Ивана и знакомил его с коллегами по сцене. Сына привезли Наталья Подольская и Владимира Пресняков. А Владимир Винокур, у которого в Юрмале есть дом, пришел на фестиваль с внуком, дочерью и супругой.