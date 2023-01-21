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Щурится от удовольствия: Бросивший семью Малахов прилюдно сунул руку в дырку упругой красотки

Малахов у всех на виду потрогал нежное тело.
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Накануне дни рождения отметили сразу несколько красоток российского шоу-бизнеса: Анастасия Волочкова, Ирина Аллегрова и Ольга Бузова. Последняя в честь своего 37-го дня рождения устроила вечеринку в Белоруссии, на которую приехали ее подруги. Также поющую ведущую поздравили звездные коллеги, некоторые лично, другие же – в соцсетях.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Одним из первых артистку поздравил Андрей Малахов, который в личном блоге опубликовал кадры с красавицей. На видео телеведущий обнимает "новорожденную", которая одета в весьма экстравагантный наряд: черное платье с множеством прорезей. В одну из них как раз и попала рука Андрея Малахова. Бросивший семью ради снимка шоумен прилюдно сунул руку в дырку на платье упругой красотки Оли Бузовой.

Похоже, телеведущий рад находиться в этот момент рядом с одной из самых популярных девушек российского шоу-бизнеса – аж щурится от удовольствия. Судя по кадрам, артисты о чем-то оживленно болтают, при этом не забывая позировать перед фото– и видеокамерами.

"Олечка, с днем рождения!", – подписал видео Андрей Малахов. Он сопроводил ролик новой песней поющей ведущей "Заплачу".

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2023, 16:26 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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