Звери! Замерзшее тело Малахова без конечностей нашли в лесной глуши

Знаменитый телеведущий всегда любил зиму, что неудивительно, ведь вырос он в довольно холодном городе Апатиты. Время от времени шоумен посещает малую родину и делится красивыми картинками своего отдыха. Как раз недавно Андрей Малахов отправился в Мурманскую области и побывал в Хибинах – крупнейшем горном массиве на Кольском полуострове.
И по традиции журналист показал, чем занимался во время этого путешествия. Пожалуй, один из самых красивых кадров – северное сияние, которое получилось лицезреть звезде российского телевидения. А еще самые настоящие звери! Шоумену удалось встретить оленя, которого он даже покормил с рук.
Кажется, что Андрей Малахов оказался в лесной глуши, ведь на одном из снимков вокруг одинокого укутанного снегом домика нет ничего кроме деревьев. Там же поклонники нашли замерзшее тело телеведущего в пушистой шапке-ушанке, взглянув на другую фотографию. Видно, что от холода его нос покраснел.
Правда, сняли журналиста по пояс, без конечностей, так что увидеть полностью все, что окружало его в тот момент, не удается. Глядя на кадры, в то же время кажется, будто на шоумена валятся огромные хлопья снега, а он, не ожидав этого, состроил удивленную гримасу.
"Горы, снег, северное сияние, олени и хаски…", – подписал серию фотографий Андрей Малахов, который явно остался доволен своим зимним отдыхом на родине.