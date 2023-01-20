Сумма космическая: за сколько опальная Пугачева готова продать душу

Прошлый год запомнился многим россиянам чередой отъездов звезд российского шоу-бизнеса. Чего только стоил переезд Аллы Пугачевой — скандальные сообщения, громкие слова и полный отказ иметь дело с некогда любимой страной. Не все поклонники простили Примадонне эстрады такие выходки.
Однако, может быть еще не все потеряно. Журналисты попытались выяснить, сколько стоит пригласить Аллу Борисовну на мероприятие в Беларусь. Корреспонденты смогли дозвониться директору Пугачевой Елене Чупраковой и поинтересовались, за сколько опальная звезда сможет выступить на свадьбе якобы неизвестных богачей.
Сначала директор коротко заявила, что Алла Пугачева не приедет ни при каких обстоятельствах, но уже к концу разговора заинтересовалась предложением. Причиной стала космическая сумма фиктивного предложения — 300 тысяч долларов, или почти 22 миллиона рублей. Директор пообещала узнать у артистки.
Вот так просто выяснилась цена, за которую Алла Пугачева готова, можно сказать, продать душу и закрыть глаза на политические разногласия. Поклонники, конечно, не ожидали такого ответа от директора артистки и продолжают верить — Примадонна не согласится приехать ни за какие деньги.