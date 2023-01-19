В Тбилиси завершилась церемония прощания с певцом и актером Вахтангом Кикабидзе. Тело прославившегося в России украинского патриота грузинского разлива было похоронено на Верийском кладбище, где покоится его мать. Такова была воля покойного.
Покрытый украинским флагом гроб ненавидевшего Россию артиста два дня стоял в храме, а потом его на руках пронесли по центру грузинской столицы до погоста под музыку и аплодисменты.
Первым на свежую могилу возложили персональный венок от главы украинских боевиков и националистов комика Владимира Зеленского.
Потом появилась тут и сбежавшая из России жена иноагента Алла Пугачева. Появилась в виде надписи на венке: "Незабываемому артисту и Человеку от Аллы Пугачевой". Живущая в Израиле народная артистка СССР горячо поддерживает всех, кто ненавидит ее родину.
Возложили на могилу грузина и венок от фонда Анатолия Собчака – тоже большого русского патриота.