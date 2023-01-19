Жена иноагента Пугачева появилась на могиле Кикабидзе с главой украинских боевиков Зеленским

Какая шоу!

В Тбилиси завершилась церемония прощания с певцом и актером Вахтангом Кикабидзе. Тело прославившегося в России украинского патриота грузинского разлива было похоронено на Верийском кладбище, где покоится его мать. Такова была воля покойного.

Покрытый украинским флагом гроб ненавидевшего Россию артиста два дня стоял в храме, а потом его на руках пронесли по центру грузинской столицы до погоста под музыку и аплодисменты.

Первым на свежую могилу возложили персональный венок от главы украинских боевиков и националистов комика Владимира Зеленского.

Потом появилась тут и сбежавшая из России жена иноагента Алла Пугачева. Появилась в виде надписи на венке: "Незабываемому артисту и Человеку от Аллы Пугачевой". Живущая в Израиле народная артистка СССР горячо поддерживает всех, кто ненавидит ее родину.

Возложили на могилу грузина и венок от фонда Анатолия Собчака – тоже большого русского патриота.

Напомним, что Кикабидзе отказался от ордена Дружбы из-за событий в Южной Осетии в августе 2008 года, которые посчитал "российской агрессией". Также Кикабидзе отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с политическими событиями не может выступать и принимать награды. С тех пор он больше не посещал Россию. Зато стал поддерживать Украину. "Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно, – говорил Кикабидзе на смертном одре.