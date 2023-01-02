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"Твоя": сверкнувшая мясистым задом без трусов Кудрявцева работает ртом на радость мужу

Телеведущая Лера Кудрявцева нашла занятие по душе.
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Россияне ярко встретили Новый год, настал черед сбрасывать набранные килограммы. Ранее сайт "Вести Подмосковья" напоминал, что срок годности салатов с майонезом и сметаной — не более суток, однако народ не привык быстро отказываться от пищи с праздничного стола. Вот и Лера Кудрявцева попала в эту ловушку.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Знаменитость пожаловалась в телеграм-канале, что уже вторые сутки ест без остановки. Блондинка жадно работает ртом на радость молодому мужу, который только гордится внешностью избранницы. На шестом десятке лет Лера Кудрявцева выглядит изящно: и стройная, и есть за что подержаться.

Поглощая съестное, телеведущая сверкнула в личном блоге мясистым задом без трусов, который принадлежит располневшей собаке. Именно с ней Лера Кудрявцева себя теперь ассоциирует.

Звезда разместила видео с милыми животными. "Твоя форма до Нового года", — написано в первой части ролика, где ловкое животное быстро карабкается по высокой стене. А уже затем в кадре красуется пухлый и неуклюжий питомец, пытающийся взгромоздиться на диван.

Впрочем, переедание — далеко не единственная угроза в новогодние праздники. Как передает URA.RU, избыток сна приводит к головной боли. Лера Кудрявцева со здоровьем шутить не привыкла, поэтому старается искать баланс и заботиться об организме.

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 января 2023, 13:31 Источник: Телеграм-канал Леры Кудрявцевой ✓ Надежный источник
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