"Твоя": сверкнувшая мясистым задом без трусов Кудрявцева работает ртом на радость мужу

Россияне ярко встретили Новый год, настал черед сбрасывать набранные килограммы. Ранее сайт "Вести Подмосковья" напоминал, что срок годности салатов с майонезом и сметаной — не более суток, однако народ не привык быстро отказываться от пищи с праздничного стола. Вот и Лера Кудрявцева попала в эту ловушку.
Знаменитость пожаловалась в телеграм-канале, что уже вторые сутки ест без остановки. Блондинка жадно работает ртом на радость молодому мужу, который только гордится внешностью избранницы. На шестом десятке лет Лера Кудрявцева выглядит изящно: и стройная, и есть за что подержаться.
Поглощая съестное, телеведущая сверкнула в личном блоге мясистым задом без трусов, который принадлежит располневшей собаке. Именно с ней Лера Кудрявцева себя теперь ассоциирует.
Звезда разместила видео с милыми животными. "Твоя форма до Нового года", — написано в первой части ролика, где ловкое животное быстро карабкается по высокой стене. А уже затем в кадре красуется пухлый и неуклюжий питомец, пытающийся взгромоздиться на диван.
Впрочем, переедание — далеко не единственная угроза в новогодние праздники. Как передает URA.RU, избыток сна приводит к головной боли. Лера Кудрявцева со здоровьем шутить не привыкла, поэтому старается искать баланс и заботиться об организме.