"Хочу с молодым и красивым": 51-летняя Курдрявцева сделала откровенное заявление после информации о разводе

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе уже 10 лет, однако в последнее время появляется информация о разладе в семье знаменитой телеведущей. Она наконец отреагировала на слухи.

Злопыхатели приводят множество доводов в доказательство того, что в семье Леры Кудрявцевой не все гладко. Один из таких – это отсутствие супруга на фотографиях телеведущей в Сети. Намеки на расставание 51-летней блондинки с хоккеистом Игорем Макаровым видят в ее некоторых видеозаписях. Например, если знаменитость напевает грустную песню, то народ делает вывод: рассталась.

После того, как в интернете появилось множество статьей о возможном разладе между Кудрявцевой и Макаровым и непроверенных данных о скором разводе пары, высказаться наконец решила сама телезвезда. В беседе с журналистами Лера сделала заявление. "Я хочу [жить] с молодым и красивым [мужчиной]!", – сказала ведущая программы "Секрет на миллион", имея в виду своего 35-летнего супруга.

Кудрявцева дала понять, что в ее браке все хорошо. Мол, если бы любовь действительно прошла, ее супруг уже давно ушел бы. "Мужчина же не собака", – отметила звезда. А если он по-настоящему любит свою жену, то никуда, конечно, не уйдет, добавила знаменитость.

Объясняя отсутствие мужа на снимках в Сети, Лера Кудрявцева рассказала, что Игорь Макаров ненавидит фотографироваться. Мужчина, по словам телеведущей, далек от шоу-бизнеса. Якобы ему такая жизнь совершенно не нужна.