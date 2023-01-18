Готова: ушедшая от Преснякова Подольская предъявила пузо с двумя малышами

Наталья Подольская удрала из дома

Не так давно знаменитая певица озадачила россиян: она опубликовала снимок чемодана с собранными вещами и написала, что собирается в поездку. У многих наверняка назрел вопрос: неужели Наталья Подольская решила опять бросить своего мужа?

Напомним, что в конце прошлого года артистка уже улетала в отпуск без Владимира Преснякова, из-за чего злые языки заговорили о проблемах в звездной семье. Певица, устав от трудовых будней, снова отправилась отдыхать – на Мальдивы. И на радость многим супруг оказался рядом с ней.

Теперь Наталья Подольская вместе с любимым наслаждается солнечными деньками на пляже. И, судя по фотографиям в социальных сетях, пребывает в настоящем восторге от отпуска. Правда, время от времени супруги все же расстаются. Например, певица ушла от Владимира Преснякова в тренажерный зал.

Многим могло показаться, что после бурных праздников звезда пытается привести себя в форму. На кадрах, снятых на беговой дорожке, она предъявила пузо, несвойственное ее вечно худой фигуре.

Но, как оказалось, физическая нагрузка была ей нужна еще и для предстоящего завтрака – чтобы освободить под него место. Показав сброшенные 358 калорий и веселый жест двумя пальчиками, которые на фоне ее тела выглядят малышами, Наталья Подольская дала понять, что готова к приему пищи.