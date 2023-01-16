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Развод ей к лицу: погнавшая Преснякова из дома Подольская укатила за бугор с горячим красавцем

Наталья Подольская удивила россиян странной выходкой и бросила детей.
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Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков создают впечатление гармоничной и крепкой пары, однако в последнее время вокруг них нередко ходят слухи о возможном разводе. Масла в огон подлило недавнее путешествие Подольской в отпуск без мужа, когда он остался в Москве. Сплетники не на шутку оторвались, ведь Подольская бросила Преснякова сама.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

На днях артисты решили развеять все сомнения в своей любви и полетели в путешествие без детей. Наталья Подольская опубликовала в своем аккаунте видео, на котором предстала рядом с мужем в путешествии. Пара отправилась отдыхать на Мальдивы без детей. На кадрах Подольская светилась от счастья, а Пресняков выглядел горячим красавцем. Очевидно, что слухи о разводе ей к лицу.

На видео Наталья Подольская пьет игристый напиток рядом с мужем и щеголяет по трапу в шляпе, широко улыбаясь и чуть ли не прыгая от восторга.

Напомним, история любви Владимира Преснякова и Натальи Подольской начиналась не так гладко. Когда у них закрутился роман, Пресняков был еще в отношениях с Кристиной Орбакайте. Это взбесило Подольскую, и она прогнала изменщика за порог.

Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 января 2023, 14:00 Источник: соцсети • Требует проверки
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