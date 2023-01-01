Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023

Анастасия Волочкова поздравила дорогих читателей "Дни.ру" с новогодними праздниками!



Год балерины всея Руси был как всегда полон приключений, а мы и читатели "Дни.ру" с удовольствием за ними наблюдали. Любовных историй было, кажется, больше чем других событий. В начале 2022-го она закрутила роман с банщиком Сергеем, с которым громко расставалась после поездки на Мальдивы. А теперь танцовщица собралась замуж – за Дмитрия, который пришел к ней в костюме Деда Мороза. И, конечно, встречи Анастасии Волочковой с Никитой Джигурдой, сопровождающиеся горячими танцами, никого не оставили равнодушными!

В общем, весь год артистка веселилась и блистала. Но, к счастью, решила сделать паузу, чтобы записать эксклюзивное поздравление с Новым годом для вас, читатели "Дни.ру", и для нашей редакции. Счастливая и нарядная балерина обратилась к народу и пожелала самое главное – читать новости, чтобы следить за каждым событием в ее жизни. А также поделилась впечатлениями от наших материалов.

"Зачастую я узнаю о себе такие новости, от которых у меня самой возникает недоумение. Но! Пишите! Знайте, что я есть. Я знаю, что я – ваш кумир, я – человек, который никогда вам не откажет в комментарии. Потому что вы настоящие!" – сказала светская львица Анастасия Волочкова.

Кстати, звезды отечественного шоу-бизнеса не скупятся на поздравления. К читателям "Дни.ру" в преддверии праздника уже обратились и другие знаменитости. Вместе с Анастасией Волочковой поделилась впечатлениями о наших статьях и выступила с праздничной речью Лолита Милявская.