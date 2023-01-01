Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Гагариной больше нет: друг объявил трагическую новость
Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать
партнеры
Воскресенье
1 января
Лента новостей
09:16
Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
08:12
Почему супруги скандалят в новогоднюю ночь: безумные истории от врача и полицейского
06:20
Почему мужчина не дарит подарки?
04:15
Как избавиться от похмелья: рецепт Елены Малышевой
02:44
К чему снится сон в Новый год
00:53
Новый год и День Илии Муромского: приметы 1 января
23:04
Что посмотреть в новогодние праздники: пять лучших фильмов для детей и родителей
22:26
Полезный и вкусный: как приготовить майонез в домашних условиях
21:37
Осторожно, праздники: как правильно пить алкоголь без риска отравления
20:02
Фальшивая насквозь: как мнимая Пугачева за бугром в сериале снималась
19:08
Тест: знаете ли вы новогодние традиции разных стран
18:18
Трагические итоги года: Россия похоронила известных артистов
17:31
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
17:11
Обращение Путина 2023: президент поздравил россиян с Новым годом
17:05
Тест: сможете ли вы написать поздравление с Новым годом правильно
16:01
Чумаков и Ковальчук поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом
15:35
Побитую Бородину пришлось спасать из разъяренной толпы: Это жесть
14:18
Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
14:18
"Результат тревог и стрессов": прогнозист №1 в России назвал самые страшные болезни 2023 года
12:51
Лазарев отреагировал на заявление Кудрявцевой о тюремном сроке
11:00
Умерла любимая женщина: Цискаридзе подавлен из-за трагедии
10:14
Николай Басков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
08:08
Готовим любимое блюдо Эммы Стоун: рецепт вегетарианского салата
06:14
"Если это не любовь, то что?": Ласки бородатого мужика с попугаем попали на видео
04:13
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
02:05
"Мне этот мир уже понятен": облепленный снегом пес высунул морду в окно (видео)
01:26
Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
00:01
День святого Модеста и канун Нового года: приметы и традиции 31 декабря
22:00
"Принц Модильяни" и "Венский гений Эгон Шиле": серия биографических романов о знаменитых художниках
21:40
Беременная Орлова угодила на больничную койку
21:20
Аренда "однушек" в Москве подешевела на 12%
21:00
"Бизнес на табуретке": оказавшаяся на грани бедности Седокова пошла работать на рынок
20:40
В 5 новостройках продано жилья на 119 млрд
20:20
Не узнать! Сбежавший из России онкобольной Юдашкин превратился в старика
20:00
"Сделали!": грудастая любовница показала малыша от женатого Джигурды
19:40
"Делай красиво за нашу Россию": Джигурда записал песню ради единения русского духа
19:20
Ужасная травма лишила Лолиту Милявскую самого дорогого
19:00
"Никогда не была беременна": воспитывающую двоих детей Меган Маркл уличили в подлом обмане
18:40
"Не хочу тратить жизнь": испытывающая чувство вины Андреева сказала последнее слово
18:20
Все под контролем: в Новый год в Подмосковье на дежурство выйдут тысячи спасателей
18:00
"В 2023-м мира не будет": прогнозист №1 в России предупредил о грядущей серьезной мясорубке
17:20
Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:00
"Это любовь": невеста Виторгана переспала за его спиной с другим мужиком
16:40
"Падение Киркорова": Нарвавшийся на уголовку за позорную выходку Филя-богохульник потерял все
16:20
Измены, дети от разных мужчин, свадьба за два месяца до смерти: поиски счастья Легкоступовой
16:00
Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
15:40
С морщинами и без зубов: Сообщивший о раке Малахов показал лицо без грима и парика
15:20
Аналитик Кульбака о большинстве россиян: Не имеют сбережений и вряд ли будут их иметь
15:00
"Абсолютно свободный человек!": Отвернувшаяся от Преснякова Подольская поставила точку в разводе
14:40
"Без трусов?": схватившаяся за толстый орган Волочкова облизала мужика
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
"Без трусов?": схватившаяся за толстый орган Волочкова облизала мужика
"Рано": Рудковская сообщила об уходе Плющенко
С морщинами и без зубов: Сообщивший о раке Малахов показал лицо без грима и парика
Ужасная травма лишила Лолиту Милявскую самого дорогого
"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023

Анастасия Волочкова поздравила дорогих читателей "Дни.ру" с новогодними праздниками!
прочитано 162 раза

Год балерины всея Руси был как всегда полон приключений, а мы и читатели "Дни.ру" с удовольствием за ними наблюдали. Любовных историй было, кажется, больше чем других событий. В начале 2022-го она закрутила роман с банщиком Сергеем, с которым громко расставалась после поездки на Мальдивы. А теперь танцовщица собралась замуж – за Дмитрия, который пришел к ней в костюме Деда Мороза. И, конечно, встречи Анастасии Волочковой с Никитой Джигурдой, сопровождающиеся горячими танцами, никого не оставили равнодушными!

ПО ТЕМЕ

Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

 Новый год 2023

Сюжеты Новый год 2023

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В общем, весь год артистка веселилась и блистала. Но, к счастью, решила сделать паузу, чтобы записать эксклюзивное поздравление с Новым годом для вас, читатели "Дни.ру", и для нашей редакции. Счастливая и нарядная балерина обратилась к народу и пожелала самое главное – читать новости, чтобы следить за каждым событием в ее жизни. А также поделилась впечатлениями от наших материалов.

"Зачастую я узнаю о себе такие новости, от которых у меня самой возникает недоумение. Но! Пишите! Знайте, что я есть. Я знаю, что я – ваш кумир, я – человек, который никогда вам не откажет в комментарии. Потому что вы настоящие!" – сказала светская львица Анастасия Волочкова.

Кстати, звезды отечественного шоу-бизнеса не скупятся на поздравления. К читателям "Дни.ру" в преддверии праздника уже обратились и другие знаменитости. Вместе с Анастасией Волочковой поделилась впечатлениями о наших статьях и выступила с праздничной речью Лолита Милявская.

Анастасия Волочкова. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 09:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен

Конец отношениям
Шоу-бизнес

С морщинами и без зубов: Сообщивший о раке Малахов показал лицо без грима и парика

Рассказал о состоянии
Шоу-бизнес

"Абсолютно свободный человек!": Отвернувшаяся от Преснякова Подольская поставила точку в разводе

Вот и все
Шоу-бизнес

Лазарев отреагировал на заявление Кудрявцевой о тюремном сроке

Все может поменяться

Гороскоп

Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+