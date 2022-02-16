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Шоу-бизнес
Волочкова о постыдных обстоятельствах разрыва с банщиком: Просил миллионы и навязывал сына

Волочкова о постыдных обстоятельствах разрыва с банщиком: Просил миллионы и навязывал сына

С момента расставания балерины с банщиком прошло прилично времени, однако скандал вокруг этой истории не утихает.
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Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов быстро влюбились и так же быстро расстались. Пока балерина всея Руси страдала, ее экс-бойфренд завуалированно рассказывал о причинах разрыва. По его словам, артистка совершила поступок, который не смог бы простить ни один уважающий себя мужчина.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Сама Волочкова все это время хранила молчание и только сейчас наконец-то решила рассказать свою версию событий. Как оказалось, балерина была так ослеплена своим избранником, что с легкостью закрывала глаза на его недостатки, а они были.

Первый звоночек прозвучал во время отдыха на Мальдивах. По словам Волочковой, она сама купила билеты, а еще потратила два миллиона рублей на развлечения Сергея. Конечно, балерине было неприятно, ведь тащить на своих плечах мужчин она считает неправильным. Но Сергея это, кажется, не смущало. Набравшись смелости, он сделал своей спутнице предложение, но не руки и сердца, а вложиться в его бизнес.

"Он говорит: "Настя, а ты можешь 12 миллионов рублей вложить в строительство фитнес-центра, и я буду там управляющим?" – вспомнила постыдную ситуацию артистка.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)


Но деньги – не единственное, чем пользовался банщик. Плотно сев на шею балерины, он решил пристроить рядом своего сына. В разговорах появились намеки на то, что было бы неплохо предложить наследнику Кузнецова, который якобы плохо общается с матерью, поселить в доме Волочковой.

"Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу", – откровенно призналась артистка.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
16 февраля 2022, 10:43 Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову

комментарии

Ответить:

Гость960316
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"Святая" дырень всея РФиииии и главная сливная помойка кремля!Пуйло приветствует бббллляяддеейй со сворой своих кремлёвских девочек-ггооммооссееттоочек!
Гость960128
Пожаловаться Ответить
Честно сказать, все этой Настей пользуются. Мне ее жалко.
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