Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру

Анастасия Волочкова порезвилась голышом.

Балерину всея Руси частенько ругают за то, что она меняет мужиков как перчатки. Было время, когда поклонники не успевали за похождениями артистки: не успевал появиться один любовник, как на его смену приходил другой. Сейчас у Анастасии Волочковой нет "любимого", так что можно без зазрения совести развлекаться с самцами.

К счастью, в жизни знаменитой блондинки есть мужчина, который всегда готов проводить с ней время и проделывать что-нибудь интересненькое. Речь, конечно, о Никите Джигурде – с ним балерина видится довольно часто. Вот и на этот раз старые друзья встретились на шоу Насти Ивлеевой, правда, то, что они творили на камеру, выглядело не совсем по-дружески.

Звездные приятели должны были повторить челлендж – исполнить вирусный в Сети танец. Парочке показали пару роликов с движениями, которые им и предстояло показать. Однако в итоге Анастасия Волочкова и Никита Джигурда устроили свои танцы – и очень горячие!

После баньки, без одежды, немного вспотевшие они слились друг с другом: музыкант держал артистку за бедра, крепко прижимал к себе, клал руки на ее интимное место. А балерина была в общем-то не против и отдалась своему партнеру – не сопротивляясь, делала все, что ему хотелось.

В какой-то момент певец жестко нагнул светскую львицу и своим причинным местом пристроился к ней сзади. Ну, а звездная блондинка, кажется, осталась довольна от такого представления. В некоторых моментах ролика можно услышать, как она стонет – то ли от удовольствия, то ли от усталости.