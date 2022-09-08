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Шоу-бизнес
"Не узнать": зверски разодранную красотку из "Уральских пельменей" нашли с перекошенным лицом

"Не узнать": зверски разодранную красотку из "Уральских пельменей" нашли с перекошенным лицом

Новая фотография звезды "Уральских пельменей" не оставило поклонников равнодушными – такого образа актриса Юлия Михалкова еще не примеряла.
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Амплуа Юлии Михалковой в ее личном микроблоге сильно отличается от привычного образа комедийной актрисы. На сцене она смеется, кривляется и примеряет на себя комичные образы. А вот в личном блоге Юлия выкладывает фото с профессиональных съемок, в полном мейкапе и с продуманными образами роковой леди. Однако, новый пост сильно удивил даже давних фолловеров звезды шоу "Уральские пельмени" .

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 Шоу "Уральские пельмени"

Сюжеты Шоу "Уральские пельмени"

Локация новой фотосъемки — белое судно в городском пейзаже. На серии фотографий девушка в ярком макияже позирует фотографу в необычном откровенном платье. Кажется, будто наряд зверски разорвали прямо перед съемкой с красоткой. Но если рассмотреть фотографию лучше, становится ясно: героиня "Уральских пельменей" просто не смогла пройти мимо тренда весны-лета 2022 года — вязаных платьев. Черный цвет наряда отлично сочетается с загорелой кожей девушки.

Мнения подписчиков о наряде, как и всегда, разделились. Не все оценили образ экстравагантной хищницы. "Не узнать!", "Такие губы уже не в моде!" — отреагировала публика.

Некоторые, особо честные комментаторы, даже нашли лицо Юлии Михалковой сильно перекошенным.

Другие поклонники актрисы "Уральских пельменей" просто добавили, что милая улыбка ей идет намного больше, но не отказались и от комплиментов образу: "Прекрасная русалка", "Вамп.. женщина уфф!".

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Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
8 сентября 2022, 16:41 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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