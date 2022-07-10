Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Близкие подтвердили": Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет
партнеры
Воскресенье
10 июля
Лента новостей
20:07
Замуж не берут: утратившие молодость красотки шоу-бизнеса променяли семью на карьеру
17:58
"Транквилизаторы с алкоголем": Разин назвал истинную причину смерти Шатунова
17:37
Закатившую шоу после новостей о рецидиве рака Вайкуле прижали к стенке: Пиарится на святом
16:57
"Скандал с изменой": Подлого обманщика принца Гарри вывели на чистую воду
16:35
"Перетопчится и проглотит": врушке Брежневой велено терпеть вторую жену Меладзе
16:12
Всплыли фото побитого Галкина: Жуть какая
15:30
Любвеобильный Меладзе перевез к себе еще одну жену: Создает гарем
14:48
Ковальчук откровенно о разводе с обхаживающим "телочек" Чумаковым: Я ненавижу этих женщин
14:25
"Сжигать российский паспорт": Беглянка Лазарева заикнулась о бремени жизни за бугром
14:00
"Кризис": получивший ребенка от другой женщины Маликов поставил точку в отношениях с супругой
13:26
Жаждущая гениталий молодая жена Петросяна вывалила свою черную дыру: Стебелек поднимается
13:23
Сказанного не воротишь: Подлый Данилко разругался с российской звездой из-за спецоперации
12:06
Тайная зависимость покрывшейся буграми Пугачевой вылезла наружу: Алкоголь
11:41
"Детей своих не воспитывал": 68-летний Макаревич махнул рукой на новорожденного сына
10:49
"Проскурякова рога наставит": Сбежавший от жены Николаев был найден в неожиданном месте
10:32
Убежавший к молодухе Петросян пожалел о разводе со Степаненко: Была не только партнершей
08:23
Когда нет гардеробной: как организовать хранение одежды, если ее слишком много
06:11
Рецепт салата "Дальневосточный": любимое блюдо Игоря Николаева
04:38
Пугачева, Кудрявцева, Гурченко: артистки, женившие на себе молоденьких
02:26
К чему снятся клещи
00:21
Самсонов день: народные приметы и традиции в праздник 10 июля
22:18
Хайек, Вергара, Кардашьян: самые сочные груди Голливуда
20:06
Нахальная белка уминает орехи за обе щеки: видео
18:09
"До чего докатились!": Оголившаяся Максакова довела народ до исступления
17:40
"Дорогущие врачи": нуждавшаяся в помощи Заворотнюк отказалась от операции
16:56
Предельно потрясена: Навку довели до слез на публике
16:53
"Хроническая нервозность": испугавшийся тухлых яиц Галкин поручил обыскивать народ
16:10
"Больно дышать": Чурикову экстренно госпитализировали
15:46
Бородина отдала детей ради гулянок с подружками: Я приехала отдыхать
15:20
Подаривший Гузеевой целое состояние Руссо объяснил причину своего поступка: Захотелось!
14:35
Забрали останки и укатили за бугор: семья Шатунова покинула Россию
13:55
"Погиб": побелевшая Цой взвыла из-за утраты
13:42
"Годы не щадят": Бугристое лицо 73-летней Пугачевой вызвало оторопь
12:57
"Сам во всем разберусь": оторванный от внука отец Фриске отказывается от посторонней помощи
12:08
"Боря ушел после болезни": сделано шокирующее заявление о Моисееве
11:56
Господи, помилуй! Тодоренко шокировала результатами УЗИ
10:57
Перегнула палку: Собчак публично пнула престарелую Тарасову
08:36
Непутевые мужья и свадьба с мужчиной на 20 лет моложе: как Ахеджакова нашла любовь в 63 года
06:28
"Что-то с рынка": нацепивших несуразное тряпье Тарзана и Королеву оплевали с головы до ног
04:29
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
02:18
Опасная болезнь может разрушить беззаботную жизнь скачущей по мужикам Волочковой
00:18
День Давида Земляничника: Что нельзя делать 9 июля 2022 года
21:48
Тампоны и силиконовые дилдо на сцене: сатаниста Богомолова признали полным нулем
20:49
"После бурной ночи": Порвавшая трусики Чехова вывалила свой срам при всем честном народе
20:30
Не заслужила прощения: нерукопожатная предательница Федосеева-Шукшина оказалась под дурным влиянием
19:57
Сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян: Ох, красавица
19:48
Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
19:39
Попавшая в аварию жительница Подмосковья 12 часов провела в машине с трупами
19:17
"Когда Жанна обессилила": Грязная правда об уничтожении Шепелевым умирающей Фриске вылезла наружу
18:57
В Подольске в реке утонул подросток
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
Попавшая в аварию жительница Подмосковья 12 часов провела в машине с трупами
Сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян: Ох, красавица
Не заслужила прощения: нерукопожатная предательница Федосеева-Шукшина оказалась под дурным влиянием
"После бурной ночи": Порвавшая трусики Чехова вывалила свой срам при всем честном народе
Тампоны и силиконовые дилдо на сцене: сатаниста Богомолова признали полным нулем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Замуж не берут: утратившие молодость красотки шоу-бизнеса променяли семью на карьеру

Кто из российских знаменитостей, которые построили успешную карьеру, не торопится вступать в брак – в материале "Дни.ру".
прочитано 554 раза

Есть люди, которые ставят карьеру выше семьи и сначала нисколько не жалеют, однако потом прыгают в последний вагон уходящего поезда или вовсе на него опаздывают. Российские знаменитости нередко рассказывают о планах сыграть свадьбу и родить детей, но опьяненные головокружительным успехом так и не воплощают мечты в реальность.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В этом году поющей телеведущей Ольге Бузовой исполнилось 36 лет, однако она до сих пор не обрела своего счастья. На ее счету несколько неудачных романов и один распавшийся брак. Поп-дива не отчаивается и верит в то, что однажды встретит мужчину, с которым она захочет создать полноценную семью, а пока знаменитость целиком и полностью погружена в работу.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Еще одна красотка российского шоу-бизнеса – Юлия Михалкова, прославившаяся благодаря шоу "Уральские пельмени" – до сих пор не замужем. В июле 2022 года артистка отмечает 39-летие и, кажется, не торопится создавать семью. Актриса говорила, что не будет вступать в брак лишь в угоду общественному мнению. Мол, это очень ответственное решение и принимать его нужно осознанно.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Звезда некогда популярного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава хоть и имеет избранника, но тоже не спешит связывать себя узами брака. Артистка уже несколько лет встречается с актером и режиссером Александром Молочниковым и мечтает стать матерью, но пока не выходит. Поэтому 37-летняя телезвезда, которая продолжает верить в чудо, вынуждена заниматься лишь карьерой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

42-летняя певица Анна Семенович понимает, что с возрастом шансов родить ребенка у нее все меньше, поэтому она заморозила свои яйцеклетки. Теперь артистка имеет возможность в любое время стать матерью, даже если она не встретит мужчину или не сможет выносить ребенка самостоятельно. Бывшая солистка группы "Блестящие" не уходит в тень и продолжает радовать поклонников своими песнями.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

О личной жизни Светланы Ходченковой известно немного. В прошлом году появились слухи о том, что актрису связывают больше чем дружеские отношения с предпринимателем Павлом Манченко. Якобы артистка проводила с ним время на Мальдивах. Так ли это на самом деле, общественность не в курсе, но единственный факт известен всем – 39-летняя звезда театра и кино, которая сможет похвастаться успешной карьерой, не замужем.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2022, 20:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сказанного не воротишь: Подлый Данилко разругался с российской звездой из-за спецоперации

Артист проболтался
Шоу-бизнес

Всплыли фото побитого Галкина: Жуть какая

Народ ахнул
Шоу-бизнес

"Сжигать российский паспорт": Беглянка Лазарева заикнулась о бремени жизни за бугром

Звезде пришлось несладко
Шоу-бизнес

Любвеобильный Меладзе перевез к себе еще одну жену: Создает гарем

Поклонники в шоке

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+