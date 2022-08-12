Попалась, голубушка! Пышногрудую красотку из "Уральских пельменей" раздели озабоченные мужики

Светская львица Юлия Михалкова давно не выступает на шоу "Уральские пельмени" — у нее теперь другой род деятельности. Знаменитость развлекает народ не юмором, а телом. Отсутствие брака, детей и прочих обязательств позволяют ей обнажать пикантные части тела и волновать умы армии поклонников.
В личном блоге артистки хозяйничают возрастные мужчины с высокой самооценкой. Судя по комментариям, они считают себя потенциальными любовниками звездной красотки. Об этом говорят их грязные фантазии, изливающиеся в грубых несдержанных предложениях с интимной подоплекой.
Пышногрудая брюнетка не отвечает на пошлые шутки и требования предаться разврату на камеру. Поэтому фанаты устали ждать и мысленно раздели ее сами. Между собой озабоченные мужики обсуждают, как хороша без одежды Юлия Михалкова. Такая вот необычная участь настигла красотку из шоу "Уральские пельмени".
Попалась, голубушка! Сладострастные поклонники смотрят на нее как на кусок мяса. Если ранее знаменитость изумляла публику интеллектом, то теперь все мосты сожжены в пользу контента "для взрослых".
Однако переживать Юлия Михалкова явно не намерена. Пока экс-участница шоу "Уральские пельмени" посвящает время защите окружающей среды. Недавно она встала перед камерой кверху задом и достала на природе огромный 40-сантиметровый трофей.