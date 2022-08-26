Звезду "Уральских пельменей" оттарабанили мощным агрегатом

Шоу "Уральские пельмени" славится не только искрометным юмором, но и прекрасными участницами, которые буквально сводят с ума зрителей. Несмотря на то, что Илана Юрьева является мамой, ее фигуре могут позавидовать восемнадцатилетние девушки. Естественно, для поддержания формы женщина регулярно занимается спортом и посещает косметологов.
Накануне она показала, на какие жертвы ей приходится идти, чтобы оставаться всегда стройной и подтянутой. Звезда "Уральских пельменей" выложила видео, на котором ее оттарабанили мощным агрегатом. Женщина пришла на процедуру антицеллюлитного массажа, где косметолог водил по ее телу специальным аппаратом, который постукивающими движениями корректировал ее фигуру.
Кстати, как известно, такие процедуры очень эффективны, поскольку агрегат, который массажирует кожу, является очень мощным, а потому отлично справляется даже с самыми проблемными зонами.
Примечательно, что во время массажа Юрьева лежала абсолютно голенькая, чем вызвала уж больно бурные эмоции поклонников. Так, ее тело прикрывала лишь тоненькая простынка. По всей видимости, женщину завалили массой комплиментов по поводу ее шикарной фигуры. "Наша любимая красавица", – написал один из пользователей Сети.
Напомним, Илана Юрьева воспитывает дочь, которая появилась на свет от ее второго супруга Дмитрия Дылдина. Девочке всего лишь семь лет, и она растет такой же красавицей, как ее знаменитая мама.