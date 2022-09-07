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Шоу-бизнес
Обиженная Рудковская угрожает Тюльпановой

Обиженная Рудковская угрожает Тюльпановой

Яна Рудковская и Милана Тюльпанова публично выясняют отношения.
прочитано 217 раз

Настоящий возраст Яны Рудковской не дает покоя коллегам и журналистам уже который год. Звездная продюсер исчерпала все каналы донесения информации: ходила на телешоу, оставляла контакты школы и одноклассников, давала ссылку на страничку в Википедии. А им все мало!

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова тоже не упускает шанса обсудить эту тему. Совсем недавно подписчики девушки сделали ей колкое замечание, мол, в свои 30 лет девушка уже выглядит на 40.

Милана не стала отмалчиваться на буллинг в сети и заявила: "А между прочим, из-за таких, как вы, небезызвестная Яна Р. даже паспорт сменила – так жестко ее забуллили", намекая тем самым на щепетильную тему.

Но и Яна не оставила ехидный комментарий в стороне. В своем микроблоге она обиженно прокомментировала такую выходку Тюльпановой:

"Милана, тебе не стыдно нести эту чушь? Блинов объелась или как это правильно сформулировать в твоем случае? Мат перемат и моя фамилия! Ты же лжёшь людям которые на тебя подписаны и разносишь как блогер диз инфо про меня в СМИ, клевеща на меня. Вот совсем тебе не советую это делать и ты прекрасно знаешь почему. Тем более то, что ты говоришь – это ложь!"

Подписчики предположили, что так Рудковская угрожает Тюльпановой публикацией каких-то новых подробностей ее жизни или скандального развода с футболистом.

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Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
7 сентября 2022, 17:22 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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