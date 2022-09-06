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Шоу-бизнес
"Скончался": шокированные смертью фанаты Шепелева оплакивают кумира

"Скончался": шокированные смертью фанаты Шепелева оплакивают кумира

В субботу мир шоу-бизнеса погрузился в трагическую атмосферу.
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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев в последнее время занимался поиском себя и воспитанием детей – сына покойной Жанны Фриске и ребенка своей новой жены. После ухода с Первого канала Шепелев словно потерялся – не мог пристроиться на новую серьезную работу, да и на экранах почти не появлялся. Поклонники забеспокоились за состояние любимой звезды, но Дмитрий Шепелев демонстрировал хорошее настроение и полное отсутствие какой-либо озабоченности.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

На днях он рассказал в своем аккаунте, что посетил в субботу концерт в память о барабанщике Foo Fighters. Тейлор Хокинс скончался пять месяцев назад, ему было всего 50 лет.

"Самый трогательный момент – выступление его сына Шейна. Смотрели со слезами на глазах", – рассказал Дмитрий Шепелев.

Очевидно, что сейчас у ведущего в жизни все хорошо, раз он ходит по концертам. Да и денег на красивую жизнь, судя по всему, хватает. Стоит отметить, что Шепелев любит денежки, поэтому активно развивает свои соцсети, поднимая такие животрепещущие темы, как смерть кумира, привлекая новых подписчиков. Впрочем, на покойниках многие пытаются наживаться, как, например, брат Юрия Шатунова. Мужчина начал ходить по телешоу и пиариться на смерти кумира миллионов, пишет сайт "Вести Подмосковья".

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Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 09:48 Источник: соцсети • Требует проверки
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