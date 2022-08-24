"Вот это струя!": потерявший стыд Шепелев вытащил свой шланг на камеру и отлил

Телеведущий Дмитрий Шепелев частенько попадает в различного рода скандалы, но ему всегда удается выйти сухим из воды. На этот раз звезда побила все свои рекорды, и к удивлению многих, сделала это осознанно.
Вероятно, Шепелев уже не знает, как держаться на плаву и оставаться подольше в светской хронике, так как его имя постепенно забывается в мире шоу-бизнеса. После смерти певицы Жанны Фриске карьера Дмитрия Шепелева перестала идти в гору. Ни один проект с его участием не стал мега-популярным, а потом его и вовсе "захейтили" в соцсетях за невостребованность.
На днях Шепелев выставил в своем блоге странное видео, которое шокировало многих. На кадрах он предстал спиной к камере, изображая акт мочеиспускания. Он лил из шланга на туи, при этом тряся его, словно держа в руках мужской половой орган.
"У меня всегда была репутация интеллигентного человека, и совершенно заслуженно, я считаю", – написал Шепелев.
Фанаты не оценили такого юмора и отметили, что это было низко и непотребно.
"Совсем не смешно"; "Клевый шланг"; "Выпил – веди себя прилично"; "Все – интеллигенция пошла другой струей"; "Сразу вспоминаю рассказ, как Дима в горшок с цветами"; "Вот это струя"; "Хорошего мужика видно по струе"; "Простительно подростку, но не взрослому человеку, хотя откуда мозги, если их изначально нет. Уж простите, но не смешно"; "Фу, мерзко"; "Отвратительно"; "Не смешно, противно", – написали фолловеры в комментариях.