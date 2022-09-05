Молчала о романе с женатым Учителем, а теперь одна растит его детей: большая любовь Юлии Пересильд

5 сентября Юлия Пересильд отмечает день рождения. Актрисе исполняется 38 лет.

Если о своем творчестве Юлия Пересильд всегда говорила с удовольствием, то ее личная жизнь долгое время оставалась запретной темой. Впрочем, это не мешало публике обсуждать любовные дела звезды. Пока актриса скрывала частную жизнь, ей то и дело приписывали новые романтические отношения. Правда о том, кто много лет был большой любовью Юлии, вскрылась далеко не сразу.

За годы творческой карьеры в любовники Пересильд записали многих известных мужчин. После выхода фильма "Край" зрители подозревали звезду в романе с коллегой по съемкам Владимиром Машковым. Затем, после обычной светской беседы на мероприятии, актрисе приписали интрижку с Романом Абрамовичем. Однако свою настоящую любовь Юлия долго не афишировала.

Об отношения артистки с режиссером Алексеем Учителем, который снял ее в фильме "Край", активно заговорили еще в 2009 году. Именно тогда незамужняя Юлия Пересильд родила дочку Анну. В 2013-м, когда у звезды появилась вторая наследница Мария, слухи о романе разгорелись с новой силой. Однако Пересильд и Учитель продолжали упорно хранить молчание.

Причины не афишировать эти отношения у Юлии были. Прежде всего, звезда никогда не любила говорить о личном. К тому же, ее возлюбленный был старше на 33 года и уже имел другую семью. Пересильд и Учитель воспитывали дочерей без штампа в паспорте и долго не комментировали сплетни. Лишь в 2017 году артистка наконец решилась расставить все точки над i.

Актриса призналась, что отцом ее девочек является режиссер. Впрочем, официально стать семьей им так и не удалось. В прошлом году Юлия намекнула, что они с возлюбленным уже давно расстались. Алексей Учитель по-прежнему женат на Кире Саксаганской, с которой вместе воспитал сына. А Пересильд теперь одна растит его дочерей.

Если любовные дела звезда по-прежнему предпочитает скрывать, то о наследницах говорит с большой радостью и гордостью. Старшей дочке актрисы, Анне, исполнилось уже 13 лет. Она занимается бальными танцами и может похвастаться несколькими ролями в кино. Младшей наследнице артистки, Маше, сейчас девять лет. Как и старшая сестра, она носит фамилию мамы. Несмотря на то, что Пересильд и Учитель больше не вместе, режиссер не забывает про дочерей и участвует в их жизни.