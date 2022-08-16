"Похож на вас": Сообщившая о пополнении в семье Пересильд показала своего малыша

Юлия Пересильд сделала неожиданное объявление и показала нового члена семьи.

Отправившись на отдых в Грецию Юлия Пересильд нашла там нечно большее, чем позитивные эмоции. Вернувшись в Москву, артистка шокировала поклонников новостью, сообщив о прибавлении в семье. Об этом она поведала в микроблоге, сопроводив рассказ фотографией, на которой впервые показала своего малыша.

Естественно, речь идет не о ребенке, а о котенке, который прибился к актрисе во время ее пребывания за границей. По словам звезды, пушистый малыш был настолько худенький и маленький, что ее сердце не выдержало. Во что бы то ни стало женщина решила забрать кроху и увезти в Москву. Так, она за кратчайший срок сделала животному прививки и документы и даже сменила авиакомпанию, чтобы пронести котенка на борт самолета. Об этом сообщает "Пятый канал".

Поклонники артистки были растроганы таким добрым поступком. Они завалили звезду словами восхищения, а кто-то даже отметил, что котенок похож на свою новоиспеченную хозяйку. "Похож на вас", "Какие же вы молодцы, что взяли котенка с собой! Несмотря на все сложности! Ну вот и замечательно! Этот пушистый комочек нашел свою вторую родину и любимую семью!", "Юлечка, вы светлый и добрый человек! Как же хорошо, когда есть добро в нашем мире", "Юля, вы супер! Просто умница, красавица и добрейший человек! Котику очень повезло", – написали пользователи Сети.