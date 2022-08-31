"Мой": Разлучница Пересильд закрутила шашни с бывшим мужем Гагариной

Юлию Пересильд застукали в страстных объятиях с экс-супругом Полины Гагариной.

Личная жизнь Юлии Пересильд всегда была окутана тайной. Звезда российского кино растит дочерей, которых родила, как позже выяснилось, от Алексея Учителя. Кстати, режиссер до сих пор официально женат, причем не на Пересильд. Также актрисе приписывали интрижку с коллегой по цеху Евгением Цыгановым. Тогда артист был женат, из-за чего публика обвинила Юлию в том, что она влезла в чужой брак, и окрестила разлучницей.

Теперь же у россиян есть новый повод для размышлений. Накануне побывавшая в космосе звезда опубликовала в микроблог уж больно подозрительное фото. На снимке блондинка стоит в обнимку с бывшем мужем Полины Гагариной. "У моего друга новый курс для начинающих фотохудожников", – прорекламировала она Дмитрия Исхакова.

Стоит отметить, что по фото складывается ощущение, что Пересильд все-таки закрутила шашни с фотографом. Так, она вступила в близкие отношения, которые сама называет дружбой, но, судя по их страстным объятиям, дело пахнет жареным. Надаром же знающие психологию люди говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует.

Кстати, Пересильд и Гагарина уж больно похожи друг на друга, а Дмитрий на опубликованном актрисой кадре держит руки в области паха, тем самым как будто демонстрируя мужскую силу. Если изучить язык жестов, то можно сказать, что мужчина явно расположен к звездной блондинке, которая так сильно напоминает бывшую возлюбленную.

Так что в Сети уже поговаривают, что Пересильд обскакала Гагарину и охмурила ее бывшего возлюбленного. А ведь певица до сих пор пишет песни о несчастной любви, словно посвящая их экс-супругу.