“Не поняла, как проиграла”: Чехова скинула сына на бывшего мужа и отдалась старой страсти

Анфиса Чехова чуть не осталась без последней рубашки: телеведущая проиграла в игровые автоматы. Сейчас звезда путешествует по США и, попав в Лас-Вегас, не смогла сдержать жажду попытать удачи в казино.
Выиграть у Чеховой не получилось. Но от разорения телезвезду спасло ее собственное правило. "Не покупаю фишек больше чем на 100 долларов. Если выиграю, встаю и ухожу. Если проиграю, останавливаюсь", – поделилась Чехова. Судя по ее экспертному мнению, она отдалась азартным играм далеко не в первый раз: видимо, играет в автоматы регулярно.
Вот и сейчас, в ходе своего путешествия по Америке, Анфиса отдалась старой страсти. Хорошо, что проиграла в этот раз всего лишь один доллар. "Не поняла, как проиграла", – недоумевает Анфиса Чехова.
Наслаждаться отпуском и путешествием звезда может в полной мере: ранние подъемы и домашние хлопоты ее пока что не заботят. Общего сына, десятилетнего Соломона, Анфиса скинула на бывшего мужа Гурама Баблишвили. За мальчиком следят родственники отца в Грузии.
Чехова сходит с ума от счастья, отдыхая в одиночестве. "Соломон до конца сентября остался в Грузии. Храни Бог всех бабушек и дедушек, пап и их прекрасных жен!» — не может нарадоваться она.